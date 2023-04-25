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اقتصاد

شراكة بين سونلغاز و”هواوي” الصينية في عدة مجالات

ياسر كعبش
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شراكة بين سونلغاز و”هواوي” الصينية في عدة مجالات
ح.م
جانب من اللقاء

تباحث الرئيس المدير العام لسونلغاز مراد عجال، الثلاثاء، بمقر المجمع، مع الرئيس المدير العام للشركة الصينية “هواوي” في الجزائر، حول سبل الشراكة بينهما في عدة مجالات ذات أهمية.

وبحث الطرفان خلال هذا اللقاء، سبل الشراكة بين سونلغاز والشركة الصينية في مجال الطاقة الشمسية والحلول الرقمية. وكذا إمكانية مشاركتها في برنامج 2000 ميغاواط الذي أطلقته سونلغاز.

وأفاد بيان مجمع سونلغاز، أن الرئيس المدير العام مراد عجال، تطرق إلى فرص الاستثمار التي توفرها الجزائر. حيث شجع الطرف الصيني على تكثيف الاستثمار في الجزائر خاصة في مجال الطاقة.

وأضاف البيان أنه “في انتظار صياغة مذكرة تفاهم بين سونلغاز وهواوي، اتفق الطرفان على تنظيم يوم تقني بين خبراء سونلغاز وهواوي. لعرض الحلول المطوّرة من طرف هذا الأخير لاسيما في مجال تخزين الطاقات المتجددة والتقنيات الجديدة للمحولات العاكسة وكذا الرقمنة والشبكات الذكية”.

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