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اقتصاد

شراكة جديدة لتعزيز الاستثمار في تربية المائيات

الشروق أونلاين
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شراكة جديدة لتعزيز الاستثمار في تربية المائيات
الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات
جانب من الاجتماع

باشرت الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (أونجام) تنفيذ اتفاقية التعاون المبرمة بينهما، من خلال عقد جلسة عمل خُصصت لوضع برنامج عمل مشترك وآليات تنسيق تهدف إلى مرافقة الشباب وحاملي المشاريع الراغبين في الاستثمار في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات.

وشارك في الاجتماع المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، نبيل عويش، فيما أشرفت عليه المديرة العامة للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، سعاد بن جميل، بحضور مديري غرفتي الصيد البحري وتربية المائيات بولايتي بومرداس وعين الدفلى، ورئيس اللجنة التقنية لتربية المائيات القارية، إلى جانب إطارات من الوكالة.

وخصصت جلسة العمل لمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية التعاون، ووضع برنامج عمل يترجم أهدافها ميدانيًا، من خلال تحديد آليات التنسيق والتعاون بين الطرفين، بما يضمن مرافقة فعالة للشباب وأصحاب المشاريع الراغبين في الاستثمار في القطاع.

كما ناقش المشاركون سبل التعريف بآليات التمويل والمرافقة التي توفرها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، إضافة إلى تثمين دور الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات في مجالات التكوين والتأطير ونقل الخبرات، بما يسهم في تطوير المشاريع المصغرة وتعزيز روح المقاولاتية.

وأكد اللقاء أهمية توحيد الجهود لدعم الاستثمار المنتج في مختلف الشعب المرتبطة بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات، بما يساهم في استحداث مناصب شغل جديدة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وترقية مساهمة القطاع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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