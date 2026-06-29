شراكة جزائرية ألمانية لإطلاق الشهادة المزدوجة وتعزيز البحث العلمي

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، صباح الإثنين، وفدًا من جامعة جاد الألمانية برئاسة رئيس الجامعة، البروفيسور مانفرد فيسنسي، مرفوقًا بنائبه وثلاثة عمداء، وذلك عقب توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين جامعة الجزائر 1 والجامعة الألمانية.

وتهدف الاتفاقية إلى تجسيد مشروع الشهادة المزدوجة لفائدة طلبة جامعة الجزائر 1 وطلبة جامعة جاد بألمانيا، بما يتيح تكوينًا أكاديميًا مشتركًا بين المؤسستين الجامعيتين.

كما تنص الاتفاقية على تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعتين من خلال تنظيم تظاهرات علمية مشتركة في التخصصات الدقيقة، إلى جانب الرفع من مستوى الحركية الأكاديمية لمختلف مكونات الأسرة الجامعية في الاتجاهين، بما يعزز تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.

وجرى اللقاء بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور وفد جامعة جاد الألمانية الذي ضم رئيس الجامعة ونائبه وثلاثة من عمداء الكليات، في إطار دعم الشراكات الجامعية الدولية وتوسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجزائر وألمانيا.