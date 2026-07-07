شراكة جزائرية-ألمانية لتعزيز جودة التكوين المهني

أطلقت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، بالجزائر العاصمة، أشغال مشروع مواءمة نموذج “GRETA” الدولي مع منظومة التكوين والتعليم المهنيين في الجزائر، بالشراكة مع “DVV International”، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى الارتقاء بجودة التكوين وتطوير كفاءات المكونين والأساتذة، بمشاركة ممثلين عن سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالجزائر، وخبراء ألمان، إلى جانب إطارات وخبراء القطاع.

ويهدف المشروع إلى تطوير إطار وطني مرجعي لكفاءات المكونين والأساتذة، يستند إلى أحد أبرز النماذج الدولية المعتمدة في مجال التكوين المستمر وتطوير الموارد البشرية، بما يسهم في تحسين جودة التكوين والتعليم المهنيين وتعزيز فعالية مخرجاتهما.

وتركز أشغال الورشة على تحليل نموذج “GRETA” الدولي ومواءمته مع خصوصيات منظومة التكوين والتعليم المهنيين في الجزائر، من خلال دراسة أوجه التكامل بين النموذج الدولي والأطر المرجعية الوطنية، وتحديد الكفاءات الأساسية للمكونين، بما يدعم التطوير المهني المستمر، ويعزز آليات تقييم الكفاءات والاعتراف بها.

ومن المنتظر أن تُختتم الأشغال بإعداد خارطة طريق تحدد المراحل المقبلة لتجسيد المشروع، وفق مقاربة تشاركية تجمع بين الخبرة الوطنية والمرافقة التقنية للشركاء الدوليين، بما يدعم مواصلة عصرنة منظومة التكوين والتعليم المهنيين وتعزيز جودة مخرجاتها.

ويجسد هذا المشروع مستوى التعاون الجزائري-الألماني في قطاع التكوين والتعليم المهنيين، ويؤكد حرص الوزارة على الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة بما يخدم أولوياتها الوطنية، ويواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها مجال التكوين والتعليم المهنيين.