شراكة جزائرية إيطالية لتصنيع مخزنات الطاقة ووحدات التحويل

وقعت شركة أونيام، الثلاثاء، اتفاق شراكة مع مؤسسة إيطالية من أجل انشاء شركة مختطلة تحمل اسم “فايمر الجزائر” تقوم بتصنيع مخزنات الطاقة ووحدات التحويل للمحطات الشمسية.

وحسب بيان لوزراة الصناعة فقد تم توقيع اتفاق شراكة بين المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية ENIE والمؤسسة الإيطالية “فايمر إيطاليا”، لإنشاء شركة مختلطة ” فايمر الجزائر” متخصصة في تصنيع مخزنات الطاقة، وحدات التحويل للمحطات الشمسية ولواحق الـمراقبة لصناعة الطاقة الكهروضوئية الشمسية، التي تمثل أكثر من 20% من مكونات مـحطات الطاقة الشمسية ومحطات شحن السيارات الكهربائية”.

وأوضح البيان أنه قد تم توقيع اتفاق المساهمين من طرف الرئيس المدير العام لمؤسسة ENIE وممثل الشركة الإيطالية بالجزائر بحضور وزير الصناعة، أحمد زغدار، وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان، ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان، خلال زيارة العمل التي قادتهم إلى ولاية سيدي بلعباس.

وأكد زغدار بأن هذه الشراكة تهدف لتطوير الإدماج المحلي خلال السنوات الأولى لتتجاوز 50% في السنة الخامسة من النشاط وسيساهم هذا المشروع بصفة فعالة في برنامج الحكومة للانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

وأشار أيضا إلى قرارات اجتماع مجلس الوزراء في 21 نوفمبر 2021، التي أسدى فيها رئيس الجمهورية، تعليمات لتعميم استعمال الطاقة الشمسية في بعض مؤسسات ومرافق الدولة، خاصة قطاعي الصحة والتربية، مع إلزام كل بلديات الوطن، باستعمال هذه الطاقة النظيفة في الإنارة العمومية، بما فيها الطرقات السريعة والمناطق الجبلية