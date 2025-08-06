شراكة جزائرية باكستانية جديدة لتطوير الفوسفات

أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، الأربعاء، على مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجمع “سونارام” والمجمع الباكستاني “فطيمة”، بهدف تعزيز التعاون في مجال استغلال وتحويل الفوسفات وتطوير صناعة الأسمدة.

وحسب بيان للوزارة، تهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار لتعاون مثمر بين الطرفين في مجال تسويق الفوسفات المنتج بمنجم بئر العاتر في مرحلته الأولى، وذلك من خلال ترتيبات تعاقدية تشمل إثراء هذه المادة الحيوية، وتحويلها محليا في المراحل اللاحقة، بما يسهم في تطوير صناعة الأسمدة الفوسفاتية وغيرها، وتعزيز سلاسل القيمة المرتبطة بهذا النشاط.

كما تسعى المذكرة إلى استكشاف فرص الشراكة والاستثمار من خلال مشاريع صناعية موجهة للسوقين الجزائرية والباكستانية، إضافة إلى أسواق أخرى، وذلك عبر دراسة إمكانية إنجاز مشاريع ترتكز على تثمين الموارد المنجمية وتحقيق قيمة مضافة من خلال التصنيع المحلي، بما يعزز قدرات الجزائر في هذا المجال الحيوي، عبر تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الشركتين.

وأكد البيان أن هذا التعاون يندرج في إطار الجهود المبذولة لترقية الاستثمار في القطاع المنجمي وتعزيز الشراكات الدولية النوعية، لاسيما مع شركاء من القارة الآسيوية، لما يتمتعون به من خبرات صناعية وتكنولوجية متقدمة في تحويل المواد الأولية وتطوير الصناعات التحويلية.

كما يهدف هذا التعاون إلى تطوير، وإثراء، وتحويل خامات الفوسفات المستخرجة من منجم بئر العاتر، الذي تقدر احتياطاته بأكثر من 850 مليون طن. يضيف ذات المصدر.

وفي هذا الصدد، عبر الطرفان، عن رغبتهما في تطوير شراكة استراتيجية تقوم على التكامل الاقتصادي واستغلال الإمكانات من الموارد المنجمية، خاصة في ظل سعي البلدين إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتطوير الصناعات التحويلية القائمة على الموارد الطبيعية.

للإشارة فإن مجمع “فطيمة” (Fatima Group) يعد من أكبر التكتلات الصناعية الباكستانية، ينشط في العديد من المجالات تشمل الأسمدة، الصناعات الكيميائية، الطاقة، النسيج، والزراعة، ويضم في محفظته شركة “Fatima Fertilizer Company Limited”، الرائدة في تصنيع الأسمدة في باكستان، والتي توسعت نحو القطاع المنجمي عبر مشاريع استراتيجية في إقليم بلوشستان، خاصة في مجالات استغلال وتحويل الفوسفات والنحاس والذهب والحديد.