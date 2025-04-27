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اقتصاد

شراكة جزائرية صينية في مجال تصنيع القوالب ودعامات المعادن

الشروق أونلاين
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شراكة جزائرية صينية في مجال تصنيع القوالب ودعامات المعادن
ح.م
جانب من مراسم التوقيع

أشرف وزير الصناعة سيفي غريب يوم الأحد، على مراسم الإمضاء على اتفاقية شراكة بين الشركة الوطنية لإنتاج الأنابيب وتحويل المنتجات المسطحة، التابعة للشركة القابضة “أس أن أس”، والشركة الصينية “دوفين دور”.

وتهدف هذه الاتفاقية، وفق ما أوضحه بيان للوزارة، إلى “إنشاء مجموعة مصالح مشاركة (GIC)، لتجميع موارد الشركتين ووسائلها، وتحسين الإنتاج، وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق”.

“وتأتي الاتفاقية الجزائرية الصينية في إطار إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز القدرات الإنتاجبة الوطنية، وتوطين مختلف الصناعات الاستراتيجية في الجزائر. لاسيما صناعة مختلف أنواع القوالب، ودعامات المعادن، والجلفنة بالغمس والتسخين”، يضيف البيان.

وحضر مراسم التوقيع على الاتفاقية، كل من الرئيس المدير العام للشركة القابضة “أس أن أس”، وإطارات من وزارة الصناعة.

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