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اقتصاد

شراكة جزائرية صينية لإنتاج الألواح الشمسية..قريبا

الشروق أونلاين
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شراكة جزائرية صينية لإنتاج الألواح الشمسية..قريبا

 تستعد الجزائر نهاية الأسبوع الجاري، لإطلاق مشروع استثماري جديد في مجال الطاقات المتجددة مع الصين، وذلك في إطار الاستراتيجية الجديدة للحكومة والقاضية بتعزيز وتوسيع مصادر إنتاج الكهرباء في البلاد.

 وحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة الجزائرية، الاثنين، يُوقّع مجمع “إيلاك” الجزائري وشركة “لونجي” الصينية، نهاية الأسبوع الجاري بروتوكول إتفاق، بهدف إطلاق مشروع شراكة لتصنيع الالواح الشمسية في الجزائر.

 وفي ذات الإطار، استقبل وزير الصناعة سيفي غريّب، صبيحة الاثنين، جين جيمس، الرئيس المدير العام لشركة “لونجي” الصينية المتخصصة في صناعة الألواح الشمسية، حيث استمع الوزير إلى عرض حول الشركة بالسوق الجزائري ومدى اهتمامها بالاستثمار فيه.

من جانبه، أكد الوزير أن الجزائر ترحب بكل المشاريع التي من شأنها أن تخلق صناعة حقيقية في مختلف المجالات، خاصة تلك التي تساهم في تحقيق الإدماج الوطني.

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