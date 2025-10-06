شراكة جزائرية-صينية لبعث مشاريع كبرى في الحديد والفوسفات
عقد الرئيس المدير العام لمجمع سونارم، بلقاسم سلطاني، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع وفد من شركة CITIC Construction الصينية برئاسة مديرها العام جوليان تشي، بحضور إطارات من الجانبين، لمتابعة التعاون القائم بين المؤسستين في مجالات الاستكشاف والاستغلال المعدني.
وشهد اللقاء استعراض نتائج أعمال اللجنة التقنية المشتركة التي تشكلت عقب الاجتماع السابق المنعقد في 31 جويلية، حيث ناقش الطرفان فرص التعاون في مجالات استكشاف واستغلال معادن متعددة تشمل الزنك، الحديد، الذهب، الرخام، النحاس، والفوسفات.
وتركزت المباحثات حول مشاريع استراتيجية كبرى، من أبرزها تطوير منجم الحديد بغار جبيلات ومشاريع الفوسفات في حوض جبل العنق – تبسة، لما تمثله من أهمية اقتصادية واستراتيجية بالنسبة للبلدين.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة تقنية مشتركة رفيعة المستوى تضم خبراء من سونارم وCITIC، تتولى إعداد الدراسات التقنية ودراسات الجدوى للمشاريع المقترحة، ووضع خطة عمل وخارطة طريق واضحة تهدف إلى إنشاء وحدات إنتاج تجريبية لتأكيد الجدوى التقنية قبل الانتقال إلى مرحلة تأسيس شركات مشتركة لتجسيد المشاريع على أرض الواقع.
وتُعد شركة CITIC Construction، التابعة لمجموعة CITIC Group، من الشركات العالمية الرائدة في مجال المقاولات والهندسة، وتندرج ضمن قائمة أفضل 250 مقاولًا دوليًا بحسب تصنيف Engineering News-Record (ENR).
تمتلك الشركة خبرة تمتد لعقود في تنفيذ المشاريع الكبرى حول العالم، معتمدةً استراتيجية تقوم على الجمع بين الاستثمار والتمويل والخدمات المسبقة للمشروعات بما يعزز التنمية الصناعية المستدامة.
وتقدم CITIC Construction حلولًا شاملة تغطي دورة حياة المشروع بالكامل، بدءًا من دراسات الجدوى والتمويل، مرورًا بالبناء، وصولًا إلى التشغيل والإدارة، مع الحرص على تحقيق التكامل الصناعي وتطوير سلاسل القيمة في المناطق التي تنشط بها.
وتستفيد الشركة من تنوع مجالات مجموعة CITIC التي تشمل التمويل، والطاقة، والتصنيع، والعقارات، والبنية التحتية لتقديم خدمات استشارية وتمويلية متميزة توفر للعملاء حلولًا فعّالة واقتصادية.
وتعمل الشركة في عدد من الأسواق العالمية من بينها الجزائر وأنغولا وفنزويلا والبرازيل والأرجنتين وكازاخستان وبيلاروسيا وجنوب أفريقيا وكينيا وروسيا وميانمار، وتحمل اعتمادات دولية في الجودة والسلامة والبيئة، إلى جانب عضويتها في عدد من الهيئات الصينية المتخصصة في المقاولات والتجارة الدولية.