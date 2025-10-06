شراكة جزائرية-صينية لبعث مشاريع كبرى في الحديد والفوسفات

عبر مُجمع سونارم و"CITIC Construction"

عقد الرئيس المدير العام لمجمع سونارم، بلقاسم سلطاني، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع وفد من شركة CITIC Construction الصينية برئاسة مديرها العام جوليان تشي، بحضور إطارات من الجانبين، لمتابعة التعاون القائم بين المؤسستين في مجالات الاستكشاف والاستغلال المعدني.

وشهد اللقاء استعراض نتائج أعمال اللجنة التقنية المشتركة التي تشكلت عقب الاجتماع السابق المنعقد في 31 جويلية، حيث ناقش الطرفان فرص التعاون في مجالات استكشاف واستغلال معادن متعددة تشمل الزنك، الحديد، الذهب، الرخام، النحاس، والفوسفات.

وتركزت المباحثات حول مشاريع استراتيجية كبرى، من أبرزها تطوير منجم الحديد بغار جبيلات ومشاريع الفوسفات في حوض جبل العنق – تبسة، لما تمثله من أهمية اقتصادية واستراتيجية بالنسبة للبلدين.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة تقنية مشتركة رفيعة المستوى تضم خبراء من سونارم وCITIC، تتولى إعداد الدراسات التقنية ودراسات الجدوى للمشاريع المقترحة، ووضع خطة عمل وخارطة طريق واضحة تهدف إلى إنشاء وحدات إنتاج تجريبية لتأكيد الجدوى التقنية قبل الانتقال إلى مرحلة تأسيس شركات مشتركة لتجسيد المشاريع على أرض الواقع.