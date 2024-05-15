شراكة جزائرية فرنسية جديدة .. التفاصيل

تم يوم الأحد، التوقيع على اتفاقية تعاون بين المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط، الكائن مقره في مدينة عين البنيان، في الجزائر العاصمة، وهيئة تنسيق الخبرة الفرنسية في مجال الصحة العمومية البيطرية وترقيتها.

ووفقا لبيان صادر عن السفارة الفرنسية في الجزائر، فقد تم التوقيع على اتفاقية إطلاق مشروع التعاون “بروفاس” بين مديرة المخبر الجزائري سعيدة أمالو، والمديرة المساعدة للمنظمة الفرنسية الدولية للبيطرة، ناداج لوبوك.

ويهدف هذا المشروع المرتقب تنفيذه في غضون سنتين إلى وضع سياسة عمومية للأمن الصحي وتنفيذها في شعبتي المنتجات الصيدية وتربية المائيات في الجزائر.