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اقتصاد

شراكة جزائرية قطرية جديدة في قطاعي الصحة والصناعة

الشروق أونلاين
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أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونظيره القطري تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، على افتتاح مشروع مصنع الحديد والصلب، الجزائري-القطري، وكذا إطلاق مشروع المستشفى “الجزائري القطري الألماني”.

وجاء في منشور للسفارة القطرية بالجزائر عبر صفحتها على فايسبوك “سمو الأمير المفدى وأخوه فخامة الرئيس الجزائري يشهدان إطلاق مشروع المستشفى “الجزائري القطري الألماني”، وافتتاح مشروع مصنع الحديد والصلب للشركة الجزائرية القطرية للصلب، وذلك في المركز الدولي للمؤتمرات “عبداللطيف رحال” في الجزائر”.

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