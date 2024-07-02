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اقتصاد

شراكة جزائرية كورية في مجال البيئة

الشروق أونلاين
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شراكة جزائرية كورية في مجال البيئة

 أعلنت وزارة البيئة والطاقات المتجددة، عن تنصيب أعضاء لجنة التسيير المكلفة بمتابعة مشروع جزائري كوري جنوبي، والمتمثل في إنشاء شبكة محطات لمراقبة جودة الهواء في الجزائر العاصمة.

وخلال إجتماع عمل جزائري كوري، بحضور المدير العام للبيئة والتنمية المستدامة السيد مسعود تباني، المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مؤسسة تحت وصاية الوزارة، مديرة البيئة لولاية الجزائر، تم تقديم عرض تفصيلي حول المشروع ( الجزائري -الكوري) من طرف المرصد الوطني للبيئة و التنمية المستدامة.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة الوصية، فقد تخلل هذا اللقاء، مناقشات بين اطارات وأعضاء اللجنة والخبراء الكوريين بخصوص توضيح مختلف جوانب وكيفيات تنفيذ هذا المشروع، اضافة الى التطرق الى نقطة التكوين المتعلقة بتدريب الموظفين وتعزيز قدراتهم المعرفية والعملية.

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