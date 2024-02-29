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شراكة جزائرية-كورية لمراقبة نوعية الهواء

الشروق أونلاين
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شراكة جزائرية-كورية لمراقبة نوعية الهواء

تم، الأربعاء، التوقيع على مشروع شراكة في مجال مراقبة نوعية هواء المحيط، بين المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والوكالة الكورية للتعاون الدولي.

وفي كلمة ألقتها خلال مراسم التوقيع التي جرت بوزارة البيئة، أكدت دحلب أهمية هذا المشروع الذي سيسمح بإعادة إطلاق شبكة محطات مراقبة نوعية الهواء، مذكرة بأن الشبكة التي تم إنشاؤها بهذا الخصوص قبل خمس سنوات “سما صافية” توقفت عن العمل لأسباب عديدة خاصة تقنية.

وأعربت الوزيرة عن رغبتها في الاستفادة من التجربة الكورية لضمان استدامة هذه الشبكة لاسيما من خلال آليات التمويل الضرورية لاستغلال وصيانة شبكات نوعية الهواء.

ويتضمن المشروع أيضا تكوين الموارد البشرية التي ستتولى مسؤولية إدارة الشبكة وكذلك استغلال ونشر البيانات التي تنتجها، حسب الوزيرة.

ووفقا للشروح التي قدمتها الوزيرة، سيتم بموجب هذه الشراكة إنجاز شبكة قياس لنوعية الهواء في الجزائر العاصمة، على أن تمس الشبكة لاحقا ولايات أخرى.

وسيتم في هذا الإطار، إنجاز أربع محطات على مستوى كل من المخبر الجهوي للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مكتبة الحامة، المستشفى الجامعي مصطفى باشا، ومستشفى محمد لمين دباغين بباب الوادي.

وستسمح هذه الشبكة بمراقبة نوعية الهواء بالجزائر العاصمة وتحديد مصادر الانبعاثات وقياس مستويات التلوث، من أجل إعلام الساكنة والقطاعات وجميع الهيئات المعنية بهدف وضع التدابير والإجراءات اللازمة.

وسيجري انجاز المشروع من خلال تمويل دولي قدره 5.5 مليون دولار، توجه لاسيما لاقتناء تجهيزات عالية التكنولوجيا وإنشاء منصة لتخزين البيانات، حسب الوزيرة التي أكدت بأن المشروع سينطلق “في القريب العاجل” على أن ينتهي في 2027.

وبالمناسبة، كشفت دحلب أن دائرتها الوزارية تعمل بالتنسيق مع جميع القطاعات والمؤسسات المعنية من أجل إعداد القانون المنظم لنوعية الهواء الذي يعتبر من “الضروريات” لإدارة ومراقبة جودة الهواء في البلاد.

وأكدت في هذا السياق بأن العمل جاري للانتهاء من دراسة المشروع قصد تقديمه أمام الحكومة مع نهاية العام الحالي 2024.

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