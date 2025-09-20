شراكة جزائرية–ماليزية واعدة في الاقتصاد والعمل البرلماني

بحث نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، منذر بودن، مع مسؤولي الجمعية البرلمانية الدولية لرابطة دول جنوب شرق آسيا في كوالالمبور، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وماليزيا، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدفع العلاقات الثنائية نحو شراكات أوسع.

وجرت هذه اللقاءات على هامش مشاركة بودن، ممثلًا لرئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، في أشغال الجمعية العامة الـ 46 للجمعية البرلمانية الدولية للآسيان.

وقد استُقبل من قبل رئيس غرفة الممثلين الماليزية والرئيس الدوري للجمعية، جوهاري بن عبدول، الذي دعا الشركاء الجزائريين إلى اغتنام الإمكانات الكبيرة التي توفرها ماليزيا للمستثمرين الأجانب.

كما تناول الجانبان سبل توطيد العلاقات الثنائية، خصوصًا على الصعيد البرلماني، في ظل وجود مجموعتي صداقة بين البلدين على مستوى الغرفتين. ونقل بودن تحيات رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى نظيره الماليزي، مهنئًا إياه على حسن تنظيم هذا الحدث الدولي.

وعلى هامش الاجتماعات المغلقة للجمعية، التقى بودن بالأمينة العامة للجمعية البرلمانية الدولية للآسيان، سيتي روزمرينتي حاجي عبد الرحمن، المنتهية عهدتها، حيث أكد حرص المجلس الشعبي الوطني على توسيع نطاق شراكاته ليشمل القارة الآسيوية بصفة عامة، ورابطة الآسيان بصفة خاصة.

ومن جهتها، ثمنت الأمينة العامة المنتهية عهدتها جهود الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية، معتبرة أنها أثبتت فعاليتها ونجاعتها في مختلف المحافل الدولية.