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اقتصاد

شراكة جزائرية هندية لإنتاج المواد الأولية للمضادات الحيوية

الشروق أونلاين
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شراكة جزائرية هندية لإنتاج المواد الأولية للمضادات الحيوية
ح.م
جانب من مراسم توقيع الاتفاق

وقّع مجمع صيدال والمجمع الصيدلاني الهندي أوكتافيوس فارما يوم الخميس، عقد شراكة لإنتاج المواد الأولية الموجّهة لصناعة المضادات الحيوية في الجزائر.

وتمت مراسم التوقيع بمقر المجمع، بحضور الرئيس المدير العام وسيم قويدري، ومدير الشركة الهندية كيريان باديا، إلى جانب إطارات من الشركتين.

وأوضح بيان لصيدال، أن عقد الشراكة الموقّع مع الشركة الهندية، يتعلق بإنتاج المواد الأولية المخصّصة لصناعة المضادات الحيوية بوحدة المدية. المتوقفة عن الإنتاج منذ أكثر من 15 عام.

وأكد البيان أن هذه الوحدة ستستأنف نشاطها بداية من شهر جوان المقبل، لتبلغ طاقتها الإنتاجية 750 طنا سنويا.

“حيث أصبح مشروع إحياء هذا المصنع، من أولويات صيدال. لتغطية السوق المحلية في مرحلة أولى، وتصدير الفائض كمرحلة ثانية”، يضيف المصدر.

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