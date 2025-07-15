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اقتصاد

شراكة جزائرية-هندية لتصنيع المحولات الكهربائية محليًّا

محمد فاسي
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شراكة جزائرية-هندية لتصنيع المحولات الكهربائية محليًّا
سونلغاز
جانب من الاستقبال

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، مساء أمس الإثنين بالجزائر العاصمة، نظيره من شركة “فيجاي إلكتريك ليميتد” الهندية، جاي راماش داساري، لبحث سبل تسريع وتيرة إنجاز مصنع المحولات الكهربائية الجاري إنشاؤه بمنطقة عزازقة بولاية تيزي وزو.

وأوضح بيان للمجمع أن اللقاء، الذي جرى بمقر المديرية العامة، بحضور عدد من الإطارات، تطرق إلى تقييم تقدم المشروع، مع التأكيد على ضرورة احترام الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات الشراكة وتنفيذها وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه، وذلك في إطار الشراكة بين سونلغاز وشركتي “فيجاي” و”إلكترو إندستريز” عبر الشركة المشتركة “إليكتريكال ألجيريا فيجاي”.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مصنع لإنتاج مجموعة من المحولات الكهربائية ذات الضغط العالي، لتلبية احتياجات منظومتي نقل وتوزيع الكهرباء على المستوى الوطني، في إطار شراكة تكنولوجية تساهم في تعزيز القدرات الصناعية الطاقوية للجزائر.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية ضمان جودة التصنيع والتسليم في أقرب الآجال، بما يعزز مساهمة المشروع في دعم البنية التحتية الكهربائية للبلاد وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

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