شراكة صينية – تركية مع “أونيام” لإنتاج المدافئ والمكيفات

تأخّر التجهيزات بسبب اضطرابات الملاحة البحرية

كشف مدير الصناعة والمناجم بولاية تيزي وزو مجيد بنون، الثلاثاء، عن اعتزام المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية “أونيام”، توسيع قائمة منتجاتها لتشمل المدافئ والمكيفات الهوائية، وذلك بالشراكة مع مؤسسة صينية وأخرى تركية، مضيفا أن الاضطرابات التي تشهدها حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر خلال الفترة الأخيرة، أخّرت استيراد التجهيزات المطلوبة للانطلاق في الإنتاج، ما يؤخر استلامها إلى غاية ديسمبر الداخل.

وتوقع المتحدث الشروع في تسويق المكيفات خلال شهر مارس 2025، أما المكيفات فستدخل السوق ابتداء من شهر جوان 2025.

وأشار بنون، على هامش تظاهرة أسبوع المقاولاتية، إلى أن مؤسسة “أونيام” استفادت من دعم مالي قدره 3.5 مليار دج من طرف الدولة، وذلك لتحسين نوعية منتجاتها وتعزيز مكانتها في السوق الوطنية، “بعدما عرفت مرحلة حرجة وصلت لحد العجز عن توفير اجور عمالها”، إلا أنه وفي إطار إعادة هيكلة وإنعاش المصانع العمومية المتعثرة، عملت الدولة على اعادة هذه الشركة العريقة إلى الواجهة.

من جهة أخرى، كشف المتحدث، انه ومن خلال سياسة تشجيع إنشاء المؤسسات المصغرة، تم تسجيل ما لا يقل عن 24 ألف مؤسسة جديدة على مستوى الولاية خلال السنة الجارية، ما سمح بتوفير 156 ألف منصب عمل مباشر وغير مباشر، “وهي الأرقام التي تشير إلى الانتعاشة الكبيرة التي يعرفها القطاع والاهتمام الذي أولته إياه الدولة”، إلى جانب الجهود المبذولة من اجل تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في مناطق النشاطات بتيزي وزو، الذين تحصلوا على رخص الاستغلال وتأخر استصدار العقود، رغم تمركز ملف هذه المناطق على مستوى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار المستحدثة مؤخرا.