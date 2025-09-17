شراكة واعدة بين الجزائر والصين في هذا المجال

استقبل وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، بمقر الوزارة، سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، دونغ غوانغلي، بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وفي مستهل اللقاء الذي عُقد مساء أمس الثلاثاء، قدّم السفير تهانيه للوزير بمناسبة تنصيبه على رأس قطاع الصحة، متمنيا له التوفيق في مهامه.

وجرى خلال المحادثات تثمين مستوى التعاون المتميز بين الجزائر والصين، والتأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تعود إلى ستينيات القرن الماضي، والتي عُززت عبر بعثات طبية وعلمية ساهمت في دعم المنظومة الصحية الوطنية. كما ناقش الطرفان إمكانية إبرام مذكرة تفاهم جديدة لفتح آفاق أوسع للشراكة المستقبلية.

وأشار السفير إلى قرب وصول البعثة الطبية الصينية التاسعة والعشرين إلى الجزائر خلال الأشهر المقبلة لدعم الفرق الطبية في عدد من الولايات، في خطوة تعكس روح التضامن بين البلدين.

ومن جهته، أكد الوزير أن الصين شريك استراتيجي للجزائر، داعيا إلى توسيع مجالات التعاون الصحي عبر مشاريع استثمارية مشتركة وشراكات تضمن نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، خاصة في مجالات التكوين، الرقمنة، التسيير الاستشفائي وبعض التخصصات الطبية ذات الأولوية.

وفي ختام اللقاء، اقترح السفير تنظيم دورات تكوينية وملتقيات علمية لتبادل التجارب الناجحة، وهو ما رحّب به الوزير مؤكدا استعداد قطاع الصحة لدعم هذه المبادرات لما لها من أثر مباشر على تحسين الخدمات الصحية وتطوير المنظومة الوطنية.