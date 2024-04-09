شرطة إن قزام تُحبط تهريب أزيد من 900 قنطار من المواد الغذائية

تمكنت المصالح العملياتية لأمن ولاية إن قزام نهاية الأسبوع الماضي، في 3 عمليات متفرقة، من تفكيك شبكات إجرامية لتهريب المواد الغذائية المدعّمة.

وسمحت هذه العمليات، حسب ما ذكره بيان لذات المصالح يوم الثلاثاء، من استرجاع 908.3 قناطير من القمح والسكر ومختلف العجائن.

وأسفرت عمليات شرطة إن قزام، عن توقيف 8 أشخاص، من بينهم 4 من جنسيات أجنبية، يضيف ذات البيان.

وفي التفاصيل، فقد مكّنت العمليتين الأولى والثانية من ضبط مستودعين غير مصرّح بهما، لتخزين المواد المدّعمة قصد تهريبها، وهي:

309 قناطير من القمح اللين،

422 قنطار من العجائن،

و117 قنطار من السكر.

فيما أسفرت العملية الثالثة عن بإحباط تهريب 60 قنطار من مادة القمح اللين، مع حجز 03 مركبات كانت تستغل في عمليات التهريب.