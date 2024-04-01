شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعلن القبض على شقيقة إسماعيل هنية

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، القبض على شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بتهمة “الإرهاب”.

وأكدت شرطة الاحتلال لوكالة “فرانس برس” أن “صباح عبد السلام هنية (57 عاما) محتجزة في تل السبع وتخضع لتحقيق يشترك فيه جهاز الأمن الداخلي (شين بيت)”.

وقالت في بيانها إنها تشتبه بقيام هنية بـ”التواصل مع نشطاء في حماس والانتماء للمنظمة والتحريض ودعم الأعمال الإرهابية”.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية باللغة العربية “مكان” فقد اعتقلت عناصر من الشاباك والشرطة شقيقة إسماعيل هنية، مشيرة إلى أنها عثرت في منزلها على وثائق ووسائل اتصال وهواتف نقالة، إضافة إلى متعلقات أخرى تدل على شبهة ارتكابها مخالفات أمنية خطيرة.

وقالت تقارير إخبارية إن شقيقة إسماعيل هنية، متزوجة في تل السبع داخل الأراضي المحتلة، قبل أن يصبح هنية قياديا في حركة حماس.

ولم تعلق حركة حماس ولا رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، على ما ذكرته شرطة الاحتلال حتى الآن.

وشقيقتي هنية، صباح وليلى، تحملان الهوية الاسرائيلية، بعد أن تركتا قطاع غزة وتزوجتا من قريبين للعائلة من سكان تل السبع في النقب، قبل عشرات الأعوام.