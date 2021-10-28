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الجزائر

شرطة البرواقية بالمدية تطيح بالقاضي المزيف

الشروق أونلاين
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شرطة البرواقية بالمدية تطيح بالقاضي المزيف
الأرشيف

تمكنت مصالح أمن دائرة البرواقية، التابعة لولاية المدية من الاطاحة بعشريني ينحدر من ولاية مجاورة، انتحل صفة قاضي للنصب والاحتيال على ضحاياه.

وأفاد بيان لمصالح أمن الولاية أن “عملية التوقيف التي كانت بالتنسيق مع نيابة البرواقية، جاءت بعد استغلال لمعلومات وصلت الى علم عناصر الشرطة بأمن دائرة البرواقية، عن تواجد شخص حديث السكن بمدينة البرواقية يدعي أنه قاضي، يقوم بجمع ملفات من قبل ضحاياه قصد التوسط لهم في مختلف الادارات مقابل مبالغ مالية”.

وأضافت أنه تم مباشرة “وضع خطة أمنية محكمة بعد التعرف على هوية المشتبه فيه، التي اسفرت على الاطاحة به، و التحقيق معه  اين تبين انه احتال على العشرات من الضحايا تم سماعهم كما تم التعرف عليه من قبلهم”.

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