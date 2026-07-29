شرطة البليدة تحجز أكثر من 2600 بيضة فاسدة كانت موجهة للبيع

تمكنت مصالح أمن ولاية البليدة من حجز 2610 بيضة غير صالحة للاستهلاك البشري، كانت موجهة للبيع على المحلات التجارية بمدينة قرواو، مع توقيف صاحب المركبة وإنجاز ملف قضائي ضده، وذلك عقب بلاغ تلقته المصالح الأمنية عبر الرقم الأخضر 1548.

وأوضحت شرطة البليدة أن العملية نفذها عناصر الأمن الحضري بقرواو، التابعون لأمن دائرة بوفاريك، في إطار تطبيق الإجراءات التأمينية الخاصة بمخطط الاصطياف، والرامية إلى حماية الصحة العامة ومكافحة مختلف أشكال الغش التجاري.

وجاء التدخل إثر تلقي قاعة الإرسال بالمركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بقيام مركبة نفعية ببيع وتوزيع البيض على المحلات التجارية بإقليم مدينة قرواو، حيث تم تكثيف الدوريات بالقطاع، ما أسفر عن توقيف المركبة وتحويلها إلى المصلحة المختصة.

وأسفرت العملية عن ضبط وحجز 87 صفيحة من البيض، بإجمالي 2610 بيضة، بينها 20 صفيحة فارغة.

وبعد الاستعانة بالطبيب البيطري التابع للهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة ببلدية قرواو، أظهرت الخبرة البيطرية أن البيض غير صالح للاستهلاك البشري، بعدما جرى نقله داخل مركبة نفعية غير مبردة، في مخالفة لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 نوفمبر 1999، الذي يحدد شروط حفظ ونقل المواد الغذائية، ومنها ضرورة الحفاظ على درجة حرارة لا تتجاوز 6 درجات مئوية.

وأضافت المعاينة أن صاحب المركبة لم يحترم سلسلة التبريد وشروط الحفظ والتخزين، رغم أن درجة الحرارة يوم نقل الشحنة، الموافق لـ 15 جويلية 2026، تجاوزت 40 درجة مئوية، كما أن المركبة لم تكن مجهزة بالتبريد ولا تحوز على رقم الاعتماد الصحي.

وعلى إثر ذلك، حرر الطبيب البيطري محضر معاينة أكد فيه عدم صلاحية الكمية المحجوزة للاستهلاك، ليتم إتلافها بمركز الردم التقني بالصومعة بحضور المخالف وممثل عن المفتشية الإقليمية للتجارة ببوفاريك، فيما أنجزت المصالح الأمنية ملفًا قضائيًا ضد المعني بتهمة عدم احترام شروط التبريد وغياب شهادات الاعتماد الصحي.