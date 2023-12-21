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الجزائر

شرطة البليدة توجّه نداء للجمهور

الشروق أونلاين
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شرطة البليدة توجّه نداء للجمهور
ح.م
صورة المتهم

نشرت شرطة ولاية البليدة عبر صفحتها على فيسبوك مساء الخميس، نداء للجمهور بخصوص توقيف مشتبه به في قضية انتحال صفة لغرض النصب والاحتيال.

وجاء في النداء الذي أرفقته الشرطة بصورة للمتّهم، أن مصالح أمن دائرة بوفاريك تمكّنت من توقيف المدعو ب.ع للاشتباه بتورطه في القضية المذكورة.

ودعت ذات المصالح في ندائها “كل شخص يكون قد وقع ضحية للموقوف، سواء التقاه شخصيا، أو تعامل معه. أو لديه معلومات بصفته شاهدا، إلى التوجّه لمحكمة بوفاريك أو أقرب مقر للشرطة، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في القضية”.

وذكرت ذات المصالح أنها تقوم بهذا الإجراء، بناء على إذن من نيابة الجمهورية لدى محكمة بوفاريك، وبموجب المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية.

وتسمح المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية لضباط الشرطة القضائية، بنشر صور أو إشعارات تخصّ أشخاصا يجري البحث عنهم.  بناء على رخصة من وكيل الجمهورية.

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