شرطة البليدة: توقيف شخص ينصب على المواطنين عبر فايسبوك

تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية البليدة من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، ينشط ضمن جمعية أشرار تقوم بالنصب على المواطنين باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي، مع عرض نقود مزورة للتداول.

وقائع القضية تعود على إثر شكوى تقدم بها أحد المواطنين، تفيد بتعرضه للنصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تواصله مع المشتبه فيه الذي اتفق معه على تسليمه مبلغ من العملة الأجنبية بحكم أن الضحية يريد السفر للعلاج في الخارج، أين إلتقيا بإحدى ولايات وسط البلاد وتسليمه المبلغ المتفق عليه بالعملة الأجنبية، هذا الأخير توجه إلى إحدى المؤسسات المالية لإيداع المبلغ ليتفاجأ بأن هذا المبلغ مزور وغير قابل للتداول.

وبمواصلة للتحريات ، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا النوع من القضايا ، تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليميا وبعد استصدار أذونات تفتيش تم حجز أوراق نقدية مزورة من العملة الأجنبية تقدر قيمتها المالية بـ 5000 دولار أمريكي، وكذا مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 71500 دينار جزائري، يعتبر من العائدات الإجرامية.

ليتم انجاز ملف إجراءات قضائية ضد المشتبه فيه والأطراف المسموعة أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.