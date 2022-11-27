شرطة الجزائر العاصمة تطلب شهادات حول “المحتال على النساء”

وجهت شرطة الجزائر العاصمة نداء للمواطنين من أجل تقيد شكوى أو الإدلاء بشهادة حول مشتبه به في قضايا انتحال صفة إطار سامي للاحتيال على النساء.

وحسب بيان لشرطة الجزائر العاصمة يتعلق الأمر بالمدعو “ب.ع.م”، مشتبه فيه في قضايا انتحال صفة إطار سامي والنصب على ضحاياه مستهدفا في ذلك النساء، عبر مختلف مراكز البريد المتواجدة بإقليم ولاية الجزائر.

وفي هذا الصدد، وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر، سواء التقاه شخصيا أو تعامل معه أو له معلومات بصفته شاهدا التوجه إلى مقر مقاطعة الشرطة القضائية الأولى، الكائن مقرها بشارع باستور – الجزائر العاصمة أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.