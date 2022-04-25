شرطة الحدود: إحباط محاولة تهريب أزيد من نصف مليون أورو من الجزائر

تمكنت مصالح شرطة الحدود، خلال الثلاثي الأول من 2022، من حجز ما يربو عن 500 ألف أورو مع توقيف 32 متورطا، من بينهم 3 أجانب، في قضايا تهريب العملة الصعبة، حسب ما أعلنته المديرية العامة للأمن الوطني.

و أوضح بيان للمديرية أنه و”في إطار محاربة الجريمة المرتبطة بمخالفة التنظيم والتشريع المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، تمكنت مصالح شرطة الحدود عبر كامل المراكز الحدودية على المستوى الوطني، من الفاتح يناير إلى 31 مارس 2022، من توقيف 32 شخصا مشتبه فيه، من بينهم 03 أجانب، تورطوا في 28 قضية لتهريب العملة الصعبة”.

وقد قامت مصالح شرطة الحدود خلال الفترة المذكورة بحجز “506.180 أورو، 33.650 دولار أمريكي، 7.380 دولار كندي و6.800 جنيه إسترليني”.

الشرطة تحجز 123 ألف أورو بمطار هواري بومدين

وتمكنت مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي، خلال الأسبوع الثالث من شهر أفريل، من حجز 123 ألف أورو و4550 دولار، و440 غرام من الذهب.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن المحجوزات لم يتم التصريح بها من قبل أصحابها الذين كانوا متوجهين نحو الخارج.