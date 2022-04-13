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شرطة الحدود المغربية تدّعي توقيف “مواطنين جزائريين” في مطار أغادير

الشروق أونلاين
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شرطة الحدود المغربية تدّعي توقيف “مواطنين جزائريين” في مطار أغادير
أرشيف
مطار أغادير

قالت شرطة الحدود المغربية إنها “أوقفت مواطنين جزائريين” اثنين بمطار أغادير، للاشتباه في حيازتهما وثائق مزوّرة بغرض الهجرة غير الشرعية.

وحسب ما ذكرته الشرطة المغربية في تغريدة على تويتر، فقد تمّ توقيف من قالت إنهما مواطنان جزائريان “للاشتباه في تورطهما في تزوير وثائق سفر أجنبية. لاستعمالها في محاولة للهجرة غير المشروعة”.

وأضافت الشرطة المغربية أنّ من تدّعي أنهما مواطنان جزائريان، قد قدّما “وثائق تعريف أوروبية مزوّرة خلال الخضوع لعمليات المراقبة الحدودية”.

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