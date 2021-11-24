تمكنت، مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي خلال الأيام الماضية، من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي من العملة الصعبة، يقدر بـ 118500 أورو إلى الخارج، بالإضافة إلى توقيف شخصين، كانا بصدد مغادرة التراب الوطني بإتجاه مطار دبي، حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني..

وحسب ذات البيان، فإن فطنة أفراد شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي، سمحت بتوقيف المشتبه فيهما وحجز المبلغ المالي بعد إستكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة.