-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

شرطة الحدود تحبط محاولة تهريب أكثر من  100 ألف أورو عبر مطار الجزائر

الشروق أونلاين
  • 200
  • 0
شرطة الحدود تحبط محاولة تهريب أكثر من  100 ألف أورو عبر مطار الجزائر
ح.م

تمكنت، مصالح شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي خلال الأيام الماضية، من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي من العملة الصعبة، يقدر بـ 118500 أورو إلى الخارج، بالإضافة إلى توقيف شخصين، كانا بصدد مغادرة التراب الوطني بإتجاه مطار دبي، حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني..

وحسب ذات البيان، فإن فطنة أفراد شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي، سمحت بتوقيف المشتبه فيهما وحجز المبلغ المالي بعد إستكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة.

مقالات ذات صلة
نضال الجزائري: شيرين بوتلة لا تمثل الجمهور الجزائري المحافظ

نضال الجزائري: شيرين بوتلة لا تمثل الجمهور الجزائري المحافظ

شيرين بوتلة تنتفض ضد الانتقادات وترد: “لستم مثاليين ولا مقدسين”

شيرين بوتلة تنتفض ضد الانتقادات وترد: “لستم مثاليين ولا مقدسين”

“الرزق على ربي”.. وأعمالي جواز سفري ولن أتردد في إبداء آرائي

“الرزق على ربي”.. وأعمالي جواز سفري ولن أتردد في إبداء آرائي

هل صورة الصخرة الساجدة في البحر حقيقية؟

هل صورة الصخرة الساجدة في البحر حقيقية؟

جمال ريان للنظام المغربي بعد استقبال غانتس: عند الله تجتمع الخصوم

جمال ريان للنظام المغربي بعد استقبال غانتس: عند الله تجتمع الخصوم

بالفيديو.. بلماضي يستقبل طفلا مريضا بالقلب ويشجعه على الإهتمام بدراسته

بالفيديو.. بلماضي يستقبل طفلا مريضا بالقلب ويشجعه على الإهتمام بدراسته

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد