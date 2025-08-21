شرطة الحدود تحجز أزيد من مليون أورو بين أفريل وجويلية

تمكنت مصالح شرطة الحدود من حجز أزيد من 1 مليون أورو خلال الفترة الممتدة من أفريل إلى جويلية 2025.

وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني : “في إطار حماية الاقتصاد الوطني والتصدي لمخالفات التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تمكنت مصالح شرطة الحدود بمختلف المعابر الحدودية (الجوية، البحرية والبرية خلال الفترة الممتدة من شهر أبريل إلى جويلية 2025، من إحباط محاولات تهريب مبالغ مالية من العملة الصعبة كانت بحوزة مسافرين حاولوا تهريبها إلى الخارج باستعمال طرق احتيالية وأساليب تمويهية مختلفة على غرار إخفائها ودسها داخل حبات التمر، علب العصير، شواحن الهواتف النقالة والحواسيب وثنايا الحقائب، حيث تم ضبط :1.204.422 أورو ، 98795 دولار أمريكي، 16640 جنيه إسترليني، 29450 دولار كندي، 1000 فرنك سويسري، – 3940 ليرة تركية و 2290 ريال سعودي”.

“كما تمكنت المصالح العملياتية لشرطة الحدود من ضبط 1619 هاتف نقال من مختلف العلامات خلال الفترة من 01 مارس إلى 19 أوت 2025، حاولوا إدخالها إلى أرض الوطن، باستعمال أساليب تمويهية مختلفة، كإخفائها داخل علب منتجـات أخـــرى علـى غرار آلات الحلاقة”.

ودعت المديرية العامة للأمن الوطني في بيانها المسافرين إلى ضرورة التصريح بالمبالغ المالية المحمولة عند التنقل، التزاما بالإجراءات والتنظيمات المعمول بها في هذا الشأن”.