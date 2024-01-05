شرطة الشلف تحبط عملية هجرة سرية وتوقف 4 أشخاص

أفادت شرطة الشلف في بيان أنها أطاحت بأحد مدبري عمليات الهجرة بطريقة غير شرعية وأحبطت عملية هجرة سرية عبر البحر.

حسب ذات البيان الذي نشرته شرطة الشلف، اليوم الجمعة 5 جانفي، قامت مصالحها في هذه العملية بتوقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و44 سنة، ينحدرون من ولاية الشلف.

العملية تمت بعد التحريات والتحقيق في القضية الذي تم مباشرته تحت إشراف النيابة المختصة، تم بعد ورود معلومات حول تنظيم عملية هجرة سرية عبر شاطئ من شواطئ الولاية.

وبعد تحديد مكان التجمع و الإنطلاق على مستوى شاطىء تيغزة شرق مدينة بني حواء، قامت قوات الشرطة رفقة الشركاء الأمنيين بمداهمة المكان المحدد، وتوقيف أحد المدبرين الرئيسيين للعملية و تحديد هوية أخر يتواجد في حالة فرار. العملية أسفرت كذلك عن حجز مبلغ مالي من العملة الأجنبية يقدر بـ170 أورو.

وتم تقديم المشتبه بهم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة تنس حسب ذات البيان.