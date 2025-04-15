شرطة الطارف تحجز 17 قنطاراً من سمك السردين الفاسد

تمكنت عناصر أمن دائرة القالة التابعة لشرطة الطارف، اليوم الثلاثاء، من حجز كمية كبيرة من السمك الفاسد، تقدر بحوالي 17 قنطاراً من السردين غير الصالح للاستهلاك البشري، كانت على متن مركبتين، وذلك في عملية أمنية نوعية ضد تهريب المواد الغذائية الفاسدة.

وحسب بيان صادر عن شرطة الطارف، تم ضبط الكمية على متن مركبتين، حيث تبين أن السمك كان يُنقل في ظروف غير صحية وغير مستوفية لشروط النقل والتخزين المعتمدة، كما أنه كان يفتقر إلى الشهادات الصحية اللازمة. وقد تم توقيف شخصين، الأول يبلغ من العمر 61 عاماً، والثاني 29 عاماً، وكلاهما ينحدران من بلدية القالة بالطارف.

ووفقاً لتفاصيل القضية، وردت معلومات إلى مصالح الأمن تفيد بوجود عملية تسويق لسمك السردين في ظروف غير صحية، حيث تم نقل الكمية على متن مركبة سياحية غير مهيأة لهذا الغرض.

وعند توقيف المركبة وتفتيشها، تم العثور على 180 كيلوغراماً من السردين، موضوعاً في أكياس بلاستيكية وفي ظروف غير صحية. كما تم ضبط شاحنة قريبة من المركبة السياحية، تحتوي على 55 صندوقاً من السمك، والتي تبيّن أيضاً أنها تفتقر للشهادات الطبية المطلوبة.

وبتنسيق مع الطبيب البيطري المختص، تم التأكد من أن الكمية المضبوطة غير صالحة للاستهلاك البشري، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، بالإضافة إلى إتلاف الكمية فوراً بالتنسيق مع المصالح المعنية. كما تم إبلاغ الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشتبه فيهما.