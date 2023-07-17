شرطة العاصمة تطلب شهادات بشأن “امرأتين محتالتين”

وجهت شرطة العاصمة نداء للمواطنين لتقديم معلومات حول امرأتين مشتبه فيهما في قضايا النصب والاحتيال والسرقة عن طريق الشعوذة.

وأفاد بيان لشرطة الجزائر العاصمة أنه “طبقا لنص المادة – 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن نيابة الجمهورية نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة قمع الإجرام بمقاطعة الشرطة القضائية الثانية الدار البيضاء، إلى علم المواطنين أن المرأتين الظاهرتين في الصورتين كل من : المدعوة : ” ز.س” و الدعوة ” أ.ف “مشتبه فيهما في قضايا النصب والاحتيال و السرقة عن طريق الشعوذة.”

وتابع البيان “في هذا الصدد، توجه مصالح أمن ولاية الجزائر نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالف ذكرهما سواء التقاهما شخصيا له معلومات بصفته شاهدا قد يساعد في التحريات، التوجه إلى فرقة قمع الإجرام بمقاطعة الشرطة القضائية الثانية الدار البيضاء أو أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.”