شرطة العاصمة تطيح بشبكة إجرامية تتاجر في الكوكايين والهيروين

نجحت عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات مقاطعة الشرطة القضائية الأولى الجزائر الوسطى في تفكيك شبكة إجرامية منظّمة مكونة من 10 عناصر. 

ووفقا لما أفادت به شرطة العاصمة، اليوم الإثنين، 11 ماي، باشرت الفرقة المحققة سلسلة تحرّيات معمّقة كانت مدعومة بمعطيات تقنية، وذلك عقب معلومة أمنية مؤكدة مفادها وجود مجموعة من الأشخاص من بينهم رعايا أجانب يتاجرون في المخدّرات الصلبة من نوع كوكايين وهيروين بأقاليم مختلفة بالعاصمة.

لتمكن التحريات من تحديد هويّة المشتبه فيهم، ليتم على إثر ذلك وضع خطّة مكنت من توقيف عشرة أشخاص.

وبالتنسيق الدائم مع النيابة المختصة إقليميا وتنفيذ أذونات تمديد اختصاص وتفتيش منازل المشتبه فيهم، تمّ ضبط 1.124 كلغ من الكوكايين، و220 غرام هيروين، كما تم ضبط  12 مليون سنتيم، إضافة إلى ميزانين إلكترونيين، و3 مركبات سياحية.

ليتم بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي عن قضية المتاجرة بالمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة، جناية العرض والبيع والنقل.

