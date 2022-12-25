عملية توقيف هوليوودية لعصابة زرعت الرعب بأحياء بئر توتة

أطاح أمن العاصمة بعصابة أحياء متهمة بتجارة المخدرات، وهذا بعدما قامت برشق سيارة الشرطة بالحجارة ومحاولة الفرار.

وحسب بيان للشرطة فقد تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية بئر التوتة من توقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم في قضية الانخراط في عصابة أحياء.

وتقوم العصابة حسب البيان بإحداث حالة من انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية، زرع الرعب في نفوس الغير وتعريض حياتهم للخطر، حيازة المخدرات، المخدرات الصلبة (الهيروين) المؤثرات العقليه لغرض المتاجرة، التحطيم العمدي لملك الدولة، عرقله مهام الأعوان المكلفين بمعاينة جرائم المخدرات، حيازة سلاح أبيض محظور.

وأضاف البيان “القضية التي تمت تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا، جاءت بعد قيام عناصر فرقة بدوريات على مستوى الأحياء السكنية”.

وتابع: أين لفت انتباههم شخص مشبوه يحمل كيس بلاستيكي وبعد التقرب منه رمي الكيس محاولا الفرار، ليتدخل أبناء الحي وسهلوا فراره كما تم رشق سيارة الشرطة بالحجارة، لتبين بعد استرجاع الكيس الملقى أنه يحتوى على كمية من المخدرات الصلبة “التشوشنة”، قطعة من مخدرات “القنب الهندى” وقرصين من مؤثر عقلي.

وبعد التحريات التي قامت بها ذات الفرقة تم تحديد هوية كل من المشتبه فيه الرئيسي صاحب المخدرات والمشتبه فيهم الآخرين الذين قاموا برشق الحجارة على سيارة الشرطة.

وكشف البيان عن حجز : 1 قرص مؤثر عقلي ومبلغ مالي من عائدات الترويج، قطعتي مخدرات من ” القنب الهندى”، قارورة من محلول مخدر و سلاح ابيض محظور من الصنف السادس.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا. يضيف المصدر ذاته.