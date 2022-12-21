شرطة العاصمة تطيح بعصابة مختصة في سرقة لواحق السيارات

العصابة التي تم توقيفها

تمكنت الشرطة من الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة لواحق السيارات تنشط بعدد من بلديات الجزائر العاصمة.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني فقد تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الرابع بالقبة بأمن المقاطعة الإدارية حسين داي من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة توابع السيارات.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الأمن الحضري بالقبة لعدة شكوي تتعلق بسرقة سواء داخل المركبات أو سرقة توابع السيارات راح ضحيتها عده مواطنين أثناء ركنهم للمركبات أمام مقرات سكناهم أو في الشوارع مدينة القبة وما جاورها.

وأفضت نتائج التحريات في القضية إلى توقيف شخصان مشتبه فيهما كانا يقومان بفعل السرقة، يستعينان في أفعالهما الإجرامية بمركبة تسهيل النقل والفرار.

كما كشفت التحريات ضلوع المشتبه فيهما في عدة قضايا مماثلة على مستوى كل من: دالي براهيم، الشراقة، الدرارية وبئر خادم فاق عددها 15 قضية .

وأشار البيان إلى أنه وبعد استقاء جميع الإجراءات تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهة المختصة إقليما عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة في الطريق العام بتوافر طرفي الليل والتعدد واستحضار مركبة ذات محرك، الحيازة على المؤثرات العقلية لغرض الاستعمال الغير مشروع، الحيازة على أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي.