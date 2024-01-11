-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

شرطة العاصمة توجه نداء للجمهور

الشروق أونلاين
  • 615
  • 0
شرطة العاصمة توجه نداء للجمهور

وجهت شرطة العاصمة نداء للجمهور للتعرف على شخص وتقديم معلومات حول هويته وإفادة التحقيق المفتوح.

وقالت مصالح الشرطة أنه طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بترخيص وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، الناصة على عرض على الجمهور، صورة المدعو “يحي”.

ووجهت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة للأمن الوطني، نداء لكل من تعرف على هذا الشخص ويمكنه إفادة التحقيق المفتوح في هذا الشأن، التقدم إلى مقر المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالسحاولة، أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقديم معلومات حول هوية السالف الذكر.

مقالات ذات صلة
أحمد عطاف يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن

أحمد عطاف يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن

جامعة الجزائر: خط هاتفي لرصد انشغالات الطلبة الفلسطينيين

جامعة الجزائر: خط هاتفي لرصد انشغالات الطلبة الفلسطينيين

نحو إعادة هيكلة نقابات وفيدراليات قطاع الطاقة والمناجم

نحو إعادة هيكلة نقابات وفيدراليات قطاع الطاقة والمناجم

هذا ما بحثه عرقاب مع الرئيس التنفيذي لشركة “إيني”

هذا ما بحثه عرقاب مع الرئيس التنفيذي لشركة “إيني”

الجزائر تستنفر مجلس الأمن حول التهجير القسري لسكان غزة

الجزائر تستنفر مجلس الأمن حول التهجير القسري لسكان غزة

مجلة “الجيش” تطلق نسختها الإنجليزية

مجلة “الجيش” تطلق نسختها الإنجليزية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد