شرطة العاصمة توجه نداء للجمهور

وجهت شرطة العاصمة نداء للجمهور للتعرف على شخص وتقديم معلومات حول هويته وإفادة التحقيق المفتوح.

وقالت مصالح الشرطة أنه طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بترخيص وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، الناصة على عرض على الجمهور، صورة المدعو “يحي”.

ووجهت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة للأمن الوطني، نداء لكل من تعرف على هذا الشخص ويمكنه إفادة التحقيق المفتوح في هذا الشأن، التقدم إلى مقر المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالسحاولة، أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقديم معلومات حول هوية السالف الذكر.