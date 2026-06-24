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الجزائر

شرطة العاصمة توقف سائق شاحنة تسبّب في مقتل شخص (فيديو)

الشروق أونلاين
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شرطة العاصمة توقف سائق شاحنة تسبّب في مقتل شخص (فيديو)
ح.م
صورة لشاحنة الموقوف

تمكّنت شرطة العاصمة يوم الأربعاء، من توقيف سائق شاحنة تسبّب في مقتل شخص، بعد قيامه بمناورات خطيرة في منطقة حضرية.

وحسب ما ذكره بيان لذات المصالح، فقد تلقّت قاعة العمليات لمركز القيادة والسيطرة، نداء بخصوص قيام سائق شاحنة بمناورات خطيرة، على مستوى إحدى المناطق الحضرية بالعاصمة. مما أدى إلى دهس أحد الأشخاص ووفاته.

لتباشر الضبطية القضائية على إثر ذلك، وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، إجراءات التقصي والتحري حول القضية.

وباستخدام الوسائل التقنية المتاحة، تمكّن عناصر الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية للشراقة، من تحديد هوية سائق الشاحنة وتوقيفه، مع حجز الشاحنة التي كان يقودها.

وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا، لمتابعته أمام العدالة عن قضية القتل العمدي، يضيف ذات البيان.

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