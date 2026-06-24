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الجزائر

شرطة العاصمة توقف 3 متّهمين بقتل سائق سيارة أجرة في برج البحري (فيديو)

الشروق أونلاين
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شرطة العاصمة توقف 3 متّهمين بقتل سائق سيارة أجرة في برج البحري (فيديو)
ح.م
لقطة من الفيديو

تمكّن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمقاطعة الإدارية للدار البيضاء في العاصمة يوم الأربعاء، من توقيف 3 متّهمين بالتورّط في قتل سائق سيارة أجرة بقهوة الشرقي في بلدية برج البحري.

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