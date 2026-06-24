شرطة العاصمة توقف 3 متّهمين بقتل سائق سيارة أجرة في برج البحري (فيديو)

تمكّن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمقاطعة الإدارية للدار البيضاء في العاصمة يوم الأربعاء، من توقيف 3 متّهمين بالتورّط في قتل سائق سيارة أجرة بقهوة الشرقي في بلدية برج البحري.