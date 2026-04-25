شرطة العاصمة: توقيف 11 شخصا متورطا في قضايا تزوير

أوقفت عناصر مصالح أمن ولاية الجزائر 11 شخصا على خلفية تورطهم في قضايا تزوير واستعمال المزور في مستندات رسمية على مستوى مصلحة الحالة المدنية بإحدى بلديات العاصمة.

وأفاد بيان لمصالح أمن العاصمة  أن “مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد, تمكنت من توقيف 11 شخصا مشتبه فيه من بينهم 6 نساء, على خلفية تورطهم في قضايا تزوير واستعمال المزور في مستندات رسمية”.

 وأشار نفس المصدر إلى أن “قضية الحال انطلقت أطوارها بعد استقاء معلومة مؤكدة حول قضية تزوير و استعمال المزور في مستندات رسمية (شهادات ميلاد) على مستوى مصلحة الحالة المدنية بإحدى بلديات العاصمة, لتنطلق على إثر ذلك سلسلة من التحريات الميدانية, أفضت إلى استرجاع شهادات ميلاد وجنسيات محل تزوير, تم على إثرها الاستفادة من جوازات سفر لرعايا أجانب”.

وبتعميق التحريات –يتابع البيان– “تم توقيف 11 شخصا مشتبه فيهم مع ضبط 11 جواز سفر بيومتري مزور, 16 جنسية جزائرية مزورة, 3 بطاقات تعريف بيومترية مزورة, رخصتي سياقة مزورتين و دفترين عقاريين مزورين”.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها, تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد, وفقا لنفس المصدر.

