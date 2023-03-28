شرطة الوادي تضع حدا لعصابة مختصة في سرقة السيارات

أطاح أمن ولاي الوادي بشبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات بالولاية، وإيداعهم الحبس المؤقت.

وحسب ما أفاد به بيان للأمن، فقد تمكنت مصالح الشرطة القضائية بولاية الوادي من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات.

وتأتي هذه العملية بعد تلقي الأجهزة الأمنية لشكاوى تتضمن تعرض سيارات إلى السرقة من طرف عصابة مجهولة.

وقد أفضت التحريات إلى توقيف عناصر الشبكة المتكونة من 4 أفراد تتراوح أعمارهم بين العقد الثاني والثالث وحجز 4 مركبات سياحية كانت محل سرقة.

وبعد استيفاء مراحل التحقيقات الأمنية بتحرير محاضر سماع من طرف الضبطية القضائية للموقوفين 4 تم تقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة بإقليم الإختصاص الذي أمرت بإيداعهم الحبس المؤقت