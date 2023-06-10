شرطة بشار تحجز قنطارين ونصف القنطار من المخدرات القادمة من المغرب

تمكنت شرطة بشار من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 9 أشخاص، وحجز أزيد من قنطارين ونصف من المخدرات القادمة من المغرب.

وحسب ما جاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني يوم السبت، فقد “أطاحت المصالح العملياتية لشرطة بشار هذا الأسبوع، بشبكة إجرامية تتكون من 9 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و43 سنة”.

وجاءت هذه العملية “نتيجة استغلال معلومات مفادها وجود شحنة من المخدرات على وشك الدخول عبر مركبة قادمة من الحدود المغربية”.

“على إثر ذلك، تم رصد تحركات هذه المركبة التي كان على متنها شخصان. وبعد توقيفها وتفتيشها تم ضبط صفائح من المخدرات قدرت بـ123.6 كلغ”، يضيف البيان.

ومواصلة للتحقيق، تم توقيف 3 أشخاص آخرين لتورطهم في القضية، وهم ينحدرون من مدينة لحمر الحدودية بولاية بشار، مع ضبط كمية أخرى من المخدرات قدرت بـ135.05 كلغ.

“كما تم توقيف 4 أشخاص آخرين، كانوا يساهمون في تأمين مسار شحنة المخدرات المضبوطة”، ليتمّ تقديم الجميع أمام العدالة عن جنايتي: