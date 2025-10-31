شرطة تلمسان تفكّك شبكة إجرامية لتهريب المهاجرين عبر البحر (فيديو)

تمكنت شرطة تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في تهريب المهاجرين عبر البحر بطريقة غير مشروعة.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فقد تمّت معالجة القضية من طرف فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية.

ويمتدّ النشاط الإجرامي للشبكة المنظمة من ولاية تلمسان إلى ولاية وهران. حيث كانت تقوم بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني للمهاجرين عبر البحر.

وأسفرت العملية عن توقيف 3 أشخاص من عناصر الشبكة الإجرامية، بالإضافة إلى حجز قارب نزهة كان يستعمل في النشاط الإجرامي. وقد تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة.