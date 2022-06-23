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الجزائر

شرطة خنشلة تنشر صور متّهمين بالنصب والاحتيال

الشروق أونلاين
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شرطة خنشلة تنشر صور متّهمين بالنصب والاحتيال
ح.م
صورة المتهّمين

أصدرت مصالح أمن ولاية خنشلة يوم الخميس، نداء للجمهور، يتعلّق بمتّهمين يشتبه في ارتكابهما جرائم النصب والاحتيال.

وجاء في نداء مصالح الأمن أنّ المتّهمين “ش.أ” و”ب.ع.ك”، تورطا في استعمال لقب متّصل بمهنة، وانتحال اسم الغير، والنصب والاحتيال على عدّة أشخاص ومؤسسات.

ودعت ذات المصالح، جميع الأشخاص الذين يكونون قد وقعوا ضحايا للمتّهمين، إلى تقييد شكوى ضدّهم، أو الإدلاء بشهاداتهم في القضية.

وأوضح الأمن أنّ ذلك يمكن أن يتمّ عبر التوجّه لنيابة الجمهورية لدى محكمة خنشلة، أو مقر الأمن الولائي بخنشلة، أو أي مقر للشرطة عبر التراب الوطني.

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