شرطة دبي تضم سيارة أستون مارتن فانتاج الخارقة

ضمت شرطة دبي سيارة أستون مارتن “فانتاج” الخارقة لأسطولها الشهير عالميا بنوعية سياراته الرياضية الخارقة.

وأعلنت شرطة دبي عن انضمام سيارة أستون مارتن فانتاج بشكل رسمي إلى أسطولها وستتميز بحلتها الجديدة والخاصة وتزويدها بالأضواء المميزة لسيارات الشرطة.

وستظهر سيارة فانتاج التي تتميز بخفة حركتها وأدائها القوي، على طرق دبي إلى جانب مجموعة من السيارات الرياضية والخارقة المخصّصة لخدمة قوات الشرطة ودعم مشاركتها في التعامل مع الوقائع العامة.

وتتمتع فانتاج بوصفها واحدةً من أرقى سيارات أستون مارتن وأكثرها شهرةً بأسلوب تصميم متميزٍ وجريء، وتشكل فانتاج، إحدى أكثر نماذج العلامة التجارية البريطانية الفاخرة شهرةً ونجاحاً، أكثر من ثلث السيارات الرياضية التي أبدعتها أستون مارتن، وتمثّل جزءاً مهماً من تاريخ العلامة دائم التطور.

وأصبح اسم السيارة التاريخية، التي احتفلت مؤخراً بالذكرى السنوية السبعين لانطلاقها، مرادفاً للتصميم المتطوّر والسرعة والقوة.

ويتميز الطراز الحالي بتصميم جميل يعزز خواص الديناميكا الهوائية، ومحرك ثماني الأسطوانات مزود بشاحن توربيني مزدوج بسعة 4.0 ليتر وقوة 510 حصان وعزم دوران أقصى 505 رطل قدم، وناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات من صناعة زد إف.

وتمنح هذه المواصفات السيارة تسارعاً مذهلاً من 0-100 كيلومتر في الساعة خلال 3.5 ثانية، لتصل السرعة القصوى إلى 314 كيلومتر في الساعة، لتقدم أداءً رياضياً قوياً وجذاباً.

وستسجل سيارة فانتاج أول ظهور لها مع مجموعة أخرى من سيارات أسطول شرطة دبي قريباً في حدث إكسبو 2020 المرتقب في أكتوبر 2021.