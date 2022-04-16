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شرطة دبي توقف إسرائيليا اتّهم بإهانة القرآن

الشروق أونلاين
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شرطة دبي توقف إسرائيليا اتّهم بإهانة القرآن
أرشيف
شرطة دبي

اعتقلت شرطة دبي إسرائيليا اتهم بالإساءة للقرآن الكريم، حسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” مساء الخميس، نقلا عن مصادر بوزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي. إنّ السلطات في دبي تستعدّ لمحاكمة المتّهم قبل ترحيله من البلاد.

ووفقا لشرطة دبي، فقد تمّ توقيف الشخص بعد صراخه في مركز للشرطة، جاء إليه لتقديم شكوى ضدّ وكالة سياحية، بأنّ دبي “مكان غير نظيف”، وأن إسرائيل “أفضل بكثير”.

كما قالت الشرطة إن المتّهم أهان القرآن. وهو ما سيؤدي إلى محاكمته أمام القضاء قبل طرده من الإمارات.

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