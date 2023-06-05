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الجزائر

شرطة سكيكدة: استرجاع 269 قطعة أثرية وتوقيف شخصين

الشروق أونلاين
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شرطة سكيكدة: استرجاع 269 قطعة أثرية وتوقيف شخصين
أرشيف

تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة، من وضع حد لنشاط شخصين، ينشطان في مجال تهريب الآثار واسترجاع 269 قطعة أثرية.

وأفاد بيان للشرطة أن العملية جاءت على إثر استغلال معلومات تفيد بوجود شخص بصدد بيع قطع أثرية من مختلف الأحجام والأشكال ذات قيمة تاريخية.

وأفادت التحريات المنجزة من قبل محققي ذات المصلحة، تحت إشراف النيابة المختصة، مكنت من كشف هوية المشتبه فيه الرئيسي (53 سنة)، وتوقيفه في حالة تلبس بمدينة الحروش (سكيكدة)، حيث ضبط بحوزته (11) قطعة أثرية.

وأضاف البيان أن التحقيق مع المشتبه فيه، مكن من تحديد مكان إخفائه لقطع ومجسمات وتماثيل حجرية أخرى، على مستوى قبو بالعمارة التي يقيم بها بالحروش، وبعد عملية التفتيش، تم العثور على بقية القطع والمجسمات الأثرية.

كما مكنت التحريات التقنية عن كشف هوية شريكه (33 سنة) المنحدر من ولاية ميلة، الذي تم توقيفه هو الأخر.

قضية الحال، أسفرت عن ضبط واسترجاع:

ـ 269 قطعة نقدية أصلية ذات قيمة أثرية من مختلف الحقب التاريخية (القديمة ـ النوميدية والإسلامية)؛

ـ 20 قطعة حجرية ومعدنية حديثة، لتماثيل ومجسمات بمختلف الأشكال والأحجام؛

–  قارورة زجاجة تحتوي على 250 مل، من مادة الزئبق.

تم تقديم المشتبه فيهم، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحروش (سكيكدة)، عن قضية طرح للبيع ممتلكات ثقافية مصنفة والإخفاء، حيازة مواد حساسة محظورة.

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