شرطة سنغافورة تستعين بالشرطي “الروبوت” …. (فيديو)

قالت شرطة سنغافورة أنها تخطط لنشر المزيد من دوريات تقوم بها “روبوتات” بشكل تدريجي لتعزيز عمليات الشرطة في جميع أنحاء سنغافورة، وهذا في بيان نشرته اليوم الخميس 15 جوان.

الشرطة السنغافورية قالت في بيانها الذي اطلعت الشروق أونلاين عليه أن هذه الروبوتات “تعزز الكفاءة العملاتية وقدرات ضباط الخطوط الأمامية” لها مما يمكن الشرطة أن تكون أكثر فعالية.

فمنذ أفريل 2023، قامت الشرطة السنغافورية بنشر روبوتات تقوم بدوريات في مطار شانغي بسانغافورة. وهو مطار دولي يعد من أكبر المطارات في العالم وصنف لثمانية مرات متتالية كأفضل مطار في العالم. الروبوتات كانت تقوم بدعم رجال الشرطة وتشكل عيونا لهم في المطار.

الشرطة السنغافورية قالت أن الروبوت الدورية هي أحدث إضافة إلى ترسانتها التكنولوجية.والشرطي الروبوت قادر على القيام بدوريات مستقلة، كما يزود الشرطة بصورة ظرفية محسّنة لتمكينها من اتخاذ قرار أفضل.

الشرطي الروبوت مجهز أيضًا بمكبرات صوت مدمجة لبث الرسائل الصوتية، ومجهز كذلك بشاشات لعرض المعلومات المرئية. كما تم تزويده أيضا بكمرات ذات مجال رؤية 360 درجة.

يمكن للشرطي الروبوت أيضًا نشر مجموعة من تدابير التدخل المؤقتة قبل وصول رجال الشرطة (الوامضات، وصفارات الإنذار، ومكبرات الصوت). كذلك فرض طوق أو تحذير المارة أثناء وقوع حادث قبل وصول الموارد. كما يمكن الروبوت أيضا رجال الشرطة من التواصل عبره مع الجمهور من أجل إدارة أفضل للحوادث.