شرطة عنابة تطيح بمنظمي دورات تكوينية وهمية

تمكنت شرطة عنابة من توقيف شخصين متّهمين بالنصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تنظيم دورات تكوينية وهمية.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تلقت الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية عنابة عدّة بلاغات مفادها تعرض مواطنين للاحتيال من طرف المتّهم وشريكه.

وكان المتّهم الرئيسي في القضية “يدعي أنه يقوم بتنظيم دورات تكوينية في مجالات مختلفة، مقابل مبالغ مالية، قبل أن يختفي عن الأنظار بعد استلامه لملفات وأموال الضحايا”.

وقد وصل عدد ضحايا المتّهمين في هذه القضية إلى 21 شخصا، حيث تمّ تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة عن تهمة النصب على الجمهور باستعمال وسائل التواصل الإجتماعي.