شرطة غزة تبدأ الانتشار في مناطق انسحاب الاحتلال  

الشروق أونلاين
  • 264
  • 0
أرشيف

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة أنها ستبدأ خلال الساعات المقبلة الانتشار في المناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال.

وأهابت الوزارة في بيان الجمعة، بالمواطنين الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وتجنب أي تصرفات قد تشكل خطرًا على حياتهم، داعيةً إلى التعاون مع عناصر وضباط الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية لضمان الأمن والسلامة العامة، والالتزام بالتوجيهات التي ستصدر عن الجهات المختصة خلال الأيام القادمة.

ورحّبت الوزارة باتفاق وقف حرب الإبادة، وعدّت أنه انتصار لصمود الشعب الفلسطيني في غزة الذي واجه آلة الحرب الصهونية بصبر وإصرار، رغم ما ارتكبه الاحتلال من جرائم وصفتها بأنها “تندى لها جبين الإنسانية”، مشيرة إلى أن هذه الحرب تمثل “الجريمة الأكبر في العصر الحديث ضد شعب أعزل”.

حركة الجهاد الإسلامي تُعلق على بند “تبادل الأسرى”  

فرنسا اليوم هي الحلقة الأضعف في الاتحاد الأوروبي!

الرئيس المصري: ترامب يستحق الحصول على جائزة نوبل للسلام

اتفاق غزة.. العالم يُرحب وهذه أبرز ردود الفعل الدولية  

نجاة رئيس الإكوادور من محاولة اغتيال (فيديو)

كل الأنظار في فرنسا متوجهة نحو الإليزيه.. وماكرون في مهب الريح!

