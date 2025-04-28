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الجزائر

شرطة مستغانم تضبط مؤثرات عقلية بقيمة 400 مليار سنتيم قادمة من ميناء مارسيليا

الشروق أونلاين
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شرطة مستغانم تضبط مؤثرات عقلية بقيمة 400 مليار سنتيم قادمة من ميناء مارسيليا
ح.م
ميناء مارسيليا

تمكّنت شرطة مستغانم من ضبط كميات معتبرة من المؤثرات العقلية، قدرت بـ مليون و650 ألف قرصا، بقيمة مالية تفوق 400 مليار سنتيم، على متن شحنة قادمة من ميناء مارسيليا الفرنسية.

وإلى جانب حجز أكبر كمية من المخدرات في شحنة واحدة على المستوى القاري، فقد سمحت العملية بشلّ نشاط الهيكل الإجرامي لشبكة دولية منظمة تنشط بين المغرب وفرنسا، وتوقيف 9 من عناصرها.

حيث مكّنت التحريّات الأمنية من توقيف المشتبه فيهم عبر ولايات البليدة تيبازة والجزائر العاصمة، مع ضبط واسترجاع 4 مركبات من مختلف الأنواع، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية، ومبالغ مالية أخرى من العملات الأجنبية.

ليتمّ تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية عن قضية التهريب الدولي للمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، والتهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية، وتبييض الأموال، والتزوير واستعمال المزوّر في ملفات قاعدية تجارية.

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